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Временные трудности на валютном рынке правительство преодолеет совместно с Нацбанком

28 июля 2011 10:49
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Об этом заявил премьер-министр Михаил Мясникович, представляя коллективу главного финансового учреждения страны нового председателя – Надежду Ермакову.

Уже во второй половине августа пройдет расширенное заседание правления Национального банка. Им предстоит серьезно и глубоко рассмотреть финансовые вопросы и ситуацию на валютном рынке, чтобы решить накопившиеся проблемы.

Премьер назвал Надежду Ермакову состоявшимся профессионалом. Она прошла все карьерные ступени в денежной сфере – от кредитного инспектора до руководителя банка. Последние 15 лет работала в «Беларусбанке», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Усиление руководящей роли женщин в глобальных финансах закономерно. В условиях посткризисного развития для принятия решений как никогда важны профессиональная интуиция, актуальность и последовательность принятия решений. На выборах директора-распорядителя Международного валютного фонда Беларусь голосовала также за женщину – француженку Кристиан Лагард. Ее победа и Ваше назначение, уважаемая Надежда Андреевна, подтверждают, что наша страна в подходах к высшему менеджменту монетарной сферы движется в фарватере лучших международных практик.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
Моя позиция в том, что банковская система должна работать на развитие экономики и удовлетворение потребностей населения. Главная мера – создание золотовалютных запасов в полном объеме, который требуется, и создание дополнительного запаса, который можно будет дать в продажу на свободный рынок. А для этого надо заработать валюту.

# Экономика # Мясникович # Нацбанк Беларуси

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