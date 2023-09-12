Восточный экономический форум. Какие возможности открывает для Беларуси Приморский край?

Наращивание товарооборота, углубление сотрудничества и выход на новый уровень – задачи белорусской делегации, которая в эти дни работает на полях Восточного экономического форума, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Он уже побил рекорды по количеству сделок со странами Азии. Беларусь этому региону всегда уделяла особое внимание, и это именно тот случай, когда расстояние не помеха. О чем уже успели договориться и что еще только предстоит – из Приморского края передает Константин Герцев.

Будете у нас на Колыме – милости просим! Фраза из легендарного советского фильма стала лейтмотивом встречи белорусской делегации с коллегами из Магаданской области. Первой за последние лет пять. Хоть регион в прямом смысле ювелирный, здесь ежегодно добывают более 50 тонн золота и в 15 раз больше серебра, наше двустороннее сотрудничество всего лишь эпизодические поставки техники и продуктов питания. Как оказалось, можем в разы больше и интереснее.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Договорились, что в условиях санкций Магадан нам представит перспективную потребность по всем видам добываемых полезных ископаемых, по всем комбинатам до 2030 года. Очень высокая потребность в коммунальной и дорожной технике. И он приверженец, безусловно, белорусских брендов: МТЗ, МАЗ, «Амкодор». И это только первая встреча белорусских дипломатов в рамках Восточного экономического форума. На несколько дней Владивосток стал бизнес-хабом для всей России, а может, и Азиатского региона. 7 тысяч участников из 50 стран мира – атмосфера сама благоволит к приливу новых контрактов, и нам есть что предложить.

Константин Герцев, корреспондент:

Пожалуй, самая многочисленная по составу встреча белорусской делегации в рамках Восточного экономического форума – с правительством Приморского края. Регион – драйвер сотрудничества Дальнего Востока и Беларуси. Не без заслуг губернатора Олега Кожемяко. Политик в Синеокой и был не единожды. Крайний раз в начале этого лета на встрече с Президентом Александром Лукашенко.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Хотим выразить вам большую благодарность, Александру Григорьевичу за то, что в трудное время он один из первых, кто откликнулся на помощь, прислал самолетом большим 72 тонны гуманитарного груза. У нас есть тоже большие вызовы, связанные в том числе с природной стихией, нам нужно сформировать в каждом районе определенную группу. И уже в октябре начать поставки техники – это большое количество и самосвалов, которые нужны.

Белорусская техника в крае есть, и ее ассортимент только расширяется, как и полка отечественных продуктов питания. Причем и в первом, и во втором случаях логистика нас давно уже не пугает. Недавно открывшийся под Владивостоком оптово-распределительный центр принял первый большегруз из Могилева. Пока сыры занимают место в многофункциональных камерах хранения, а дальше прямиком на полки местных магазинов. Кстати, наша фирменная секция есть и на соседнем фермерском рынке.

Алексей Халюк, коммерческий директор рынка:

У нас менталитет еще остался. То, что перед праздниками люди ездят на базу, покупают. То есть на семью, на подъезд, на дом, плюс ко всему мы сейчас находимся в той локации, где малоэтажная застройка, то есть такая, конгломераты. И совместные закупки у нас очень практикуемы здесь.

А вот уровень кооперации Беларуси и Амурской области достиг космических широт, и это не метафора. Наши специалисты трудятся на площадках космодрома «Восточный», пожалуй, главного сооружения России в веке XXI. Но перейдем к делам земным. Сельхозтема на повестке встречи: регион – лидер по производству продуктов питания на Дальнем Востоке, поэтому интерес имеет технический окрас. Тракторы, комбайны, прицепное оборудование – передает пожелания профильный министр. Но теперь без посредников, торговать будут напрямик – через официальных дилеров.

Олег Турков, министр сельского хозяйства Амурской области России:

У нас есть по сельскому хозяйству четкий план, но, во-первых, он наполнен тем, что у нас 30 % техники на сегодня белорусской работает. И соответственно, сервис проблем. И мы готовы увеличивать эту долю еще больше. За последние 10 лет Дальний Восток стал центром притяжения всероссийских инвестиций. Количество программ, направленных на реновацию региона, исчисляется десятками. И это лишь начало – подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума и еще раз призвал коллег расстояний не бояться. А с учетом возросшего авторитета Азии на мировой арене следует и вовсе поспешить: как известно, свято место пустым не бывает.