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Ивановская область заинтересована в закупках белорусского льна

19 декабря 2019 19:37
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Новости Беларуси. Вопрос поставки белорусского льна в Россию решался в Беллегпроме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь принимали делегацию Ивановской области. 

Ивановская область заинтересована в закупках белорусского льна-1

В основе ее промышленности – текстильная отрасль. А на льнопроизводство и вовсе сделана ставка на ближайшие годы. Именно поэтому россиянам интересен белорусский опыт в выращивании льна и его дальнейшей обработке. Кроме того, им не хватает сырья для полной загрузки предприятий.  

Ивановская область заинтересована в закупках белорусского льна-4

Татьяна Лугина, председатель концерна Беллегпром:
В программе 2020 года их льнозаводам мы сможем процентов 20-30% ...Они просят нас о помощи, чтобы мы смогли обеспечить льноволокном № 9, потому что часть этого сырья мы экспортируем на рынок Китая. Коллеги просят пересмотреть возможность и помочь им в этом аспекте.

Ивановская область заинтересована в закупках белорусского льна-7

Людмила Бодак, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области (Россия):
У нас в Ивановской области сейчас разворачивается работа по собственному выращиванию льна и переработке. И в течение нескольких лет наши льнозаводы будут обеспечены сырьем, но пока мы не пришли к конечному результату. Поэтому дружественная нам Республика Беларусь и дружественный нам народ, я думаю, нам поможет с точки зрения поставок льноволокна для наших заводов.

Ивановская область заинтересована в закупках белорусского льна-10



Делегация Ивановской области прибыла в Минск накануне. За два дня представители правительства и бизнес-кругов посетили крупнейшие предприятия страны и наметили дальнейшие пути сотрудничества.

# Белорусский лен # Экономика # Татьяна Лугина # Людмила Бодак # Фотофакт

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