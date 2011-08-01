Во второй половине августа состоится расширенное заседание Правления Нацбанка Беларуси совместно с правительством

Александр Лукашенко принял сегодня с докладом премьер-министра страны Михаила Мясниковича.

Глава государства обозначил три основные темы: валюта, инфляция и меры по укреплению положительных тенденций, которые наметились в экономике.

Александр Лукашенко:

Я договаривался с Ермаковой о том, что вы встретитесь и оговорите ближайшие перспективы функционирования валютной и финансовой системы страны. Возможно, во второй половине августа мы обсудим эти вопросы уже с банкирами.

Второе – это проблема инфляции и ценообразования. Особенно, цены для Беларуси, России и Украины. Какая там ситуация, с Вашей точки зрения, потому что мне докладывают группы, которые там осуществляют мониторинг, в том числе и в торговых организациях, и на границе, насколько это возможно в рамках Таможенного союза.

И самое главное, мы с Вами договаривались — полгода прошло, и мы имеем определённую информацию по тактическим и стратегическим вопросам. Какова перспектива с точки зрения правительства, и как Вам видится развитие ситуации в ближней и среднесрочной перспективе? Не потому что «чрезвычайщина» какая-то — нам и статистика докладывает, что при спокойном отношении к делу, как это происходит сейчас, мы в состоянии нормализовать ситуацию, и она нормализуется. Но как бы ускорить эту нормализацию, чтобы снять все вопросы?

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

С учётом Ваших поручений мы готовимся к тому, возможно, даже с учётом работы полугодия и функционирования банковской системы, внести соответствующие предложения и просить Вашего совета по ряду вопросов. Мы оговорили приблизительно формат: это будет расширенное заседание Правления Национального банка совместно с правительством, плюс республиканские органы — контрольные, надзорные. И рассмотреть вопросы состояния валютного рынка в первую очередь на фоне итогов первого полугодия. То есть, уже можно делать какие-то системные о том, что надо было бы решить в первую очередь, что можно решить в последующем.

Речь шла также о подготовке к заседанию Союзного Совмина, который запланирован на август в Москве: уже есть предложения по повестке.

Что касается внутренней политики, Александр Лукашенко потребовал от правительства, чтобы социальные гарантии неукоснительно выполнялись. При этом упор — на самые уязвимые слои населения.

Ряд поручений дан и по земельным участкам для тех, кто нуждается в получении жилья и желает самостоятельно строить. По республике уже подготовлено 57 тысяч участков. Правительство разрабатывает систему их выделения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Даны очень серьёзные замечания по доработке представленных материалов — очень много есть ещё территорий, в том числе, и вокруг Минска, которые недостаточно эффективно используются для нужд гражданского и промышленного строительства. И вполне могут быть использованы для индивидуального жилищного строительства, тем более, что эти земли высоколиквидные. Дано поручение, чтобы всю эту работу возглавили председатели райисполкомов. Для многодетных семей они будут предоставляться бесплатно, в том числе и в пригородах больших городов. Что касается нуждающихся, правительство внесло предложение отдавать участки за 20% кадастровой стоимости.