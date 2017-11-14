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Во сколько обойдется перейти на зимнюю резину осенью-2017?

14 ноября 2017 16:39
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Новости Беларуси. Стройными рядами автомобилисты потянулись в сторону шиномонтажа. По закону белорусским водителям до 1 декабря необходимо перейти на зимние покрышки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поменять комплект колес можно рублей за 15-20.

Но с правкой дисков и дополнительными манипуляциями лучше рассчитывать рублей на 50-60. Есть возможность и сэкономить на смене колес. Первое и самое очевидное решение – наличие двух комплектов (диск и покрышка) для зимнего и летнего сезонов и самостоятельная их замена.

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# Экономика # Автозаконодательство # Автомобили

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