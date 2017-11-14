Во сколько обойдется перейти на зимнюю резину осенью-2017?

Новости Беларуси. Стройными рядами автомобилисты потянулись в сторону шиномонтажа. По закону белорусским водителям до 1 декабря необходимо перейти на зимние покрышки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поменять комплект колес можно рублей за 15-20.

Но с правкой дисков и дополнительными манипуляциями лучше рассчитывать рублей на 50-60. Есть возможность и сэкономить на смене колес. Первое и самое очевидное решение – наличие двух комплектов (диск и покрышка) для зимнего и летнего сезонов и самостоятельная их замена.