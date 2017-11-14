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Новости экономики за 14.11.2017

14 ноября 2017 16:41
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Новости Беларуси. Зарубежные инвестиции в Беларусь превысили 6 миллиардов долларов. В реальный сектор экономики инвесторы вложили на 6 % больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый четвертый инвестор из России.

На втором месте британцы с объемом 26,6 %, на третьем – компании Кипра, 7 %. 

Новости экономики за 14.11.2017-1

Беларусь и сама инвестирует за рубеж. Всего белорусские компании вложили порядка 4 миллиардов долларов в экономики других стран. Большая часть этой суммы – 66,8 % – пришлась на Россию. В украинские структуры белорусские инвесторы вложили 17,9 %, в британские – 6,8 %.

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# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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