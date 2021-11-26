Вырос ли экспорт предприятий Минпрома за 2021-й? Эти цифры вас удивят

Новости Беларуси. Вопреки санкционному давлению и непредсказуемости некоторых зарубежных партнеров, предприятия Министерства промышленности в январе-сентябре 2021 года увеличили экспорт продукции практически на 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложилось положительное сальдо внешней торговли, обеспечена рентабельная работа отрасли, получена прибыль от реализации. За январь-сентябрь экспорт промышленной продукции составил более 3,6 миллиарда долларов. И стоит сказать о темпе роста – это практически 140 %.