Прямой эфир

Вырос ли экспорт предприятий Минпрома за 2021-й? Эти цифры вас удивят

26 ноября 2021 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вопреки санкционному давлению и непредсказуемости некоторых зарубежных партнеров, предприятия Министерства промышленности в январе-сентябре 2021 года увеличили экспорт продукции практически на 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вырос ли экспорт предприятий Минпрома за 2021-й? Эти цифры вас удивят-1

Сложилось положительное сальдо внешней торговли, обеспечена рентабельная работа отрасли, получена прибыль от реализации. За январь-сентябрь экспорт промышленной продукции составил более 3,6 миллиарда долларов. И стоит сказать о темпе роста – это практически 140 %.  

Больше новостей экономики за 26 ноября читайте здесь.  

# Экспорт # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ВВП Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана перешагнули допандемийные показатели
26 ноября 2021 15:25

ВВП Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана перешагнули допандемийные показатели

Могилёвские лифты и полезные дикорастущие растения. Какое сотрудничество появится у Беларуси и России?
26 ноября 2021 15:20

Могилёвские лифты и полезные дикорастущие растения. Какое сотрудничество появится у Беларуси и России?

Минские налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет 5,8 млрд рублей
26 ноября 2021 14:58

Минские налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет 5,8 млрд рублей