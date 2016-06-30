Владимир Семашко: в восстановление ВВП Беларуси основной вклад вносит промышленность

Новости Беларуси. Белорусская промышленность ежемесячно демонстрирует более высокие показатели роста по сравнению с партнерами по ЕАЭС. Вице премьер-министр Владимир Семашко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики озвучил важные экономические темы.

Так, основной вклад в восстановление ВВП республики сейчас дает промышленность. Причем отдачу показали реформы, которые начались еще в конце 2015 года. Также вице-премьер анонсировал снижение цены на электричество. А вот тарифы на газ и энергоносители для предприятий по-прежнему будут привязаны к доллару США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В 3,3 раза за короткое время по отношению к 1990 году мы сократили энергоемкость ВВП. Это говорит о целенаправленной работе по снижению энергоемкости ВВП, о работе в области энергетики, промышленном производстве, о техническом и экономическом уровне развития страны. Республика Беларусь достигла уровня, аналогичного показателям стран со схожими климатическими условиями (Финляндией и Канадой).