Деноминация в Беларуси: из-за подготовки валютные торги на бирже 30 июня отменили

Новости Беларуси. Из-за подготовки к деноминации валютные торги на бирже 30 июня отменены. Они возобновятся лишь в понедельник, 4 июля.

Уже завтра в обращение поступят новые белорусские купюры. С них исчезнут сразу четыре ноля. Это семь номиналов бумажных денег и 8 разновидностей монет. Деноминация носит сугубо технический характер, поэтому не исключены временные перебои в работе банкоматов, инфокиосков и платежных терминалов. Нацбанк рекомендует заранее произвести запланированные операции.

Тем не менее, процесс перехода на новые банкноты обещают сделать максимально комфортным. В частности, рассчитаться банковскими карточками нельзя будет только предстоящей ночью: с половины двенадцатого и до восьми утра 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.