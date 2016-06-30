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Владимир Семашко: принятые в конце 2015 года меры по стабилизации макроэкономической ситуации приносят свои плоды

30 июня 2016 07:27
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Новости Беларуси. Принятые в конце 2015 года меры по стабилизации макроэкономической ситуации приносят свои плоды. Об этом заявил на совместном заседании Палаты представителей и Совета республики вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Правительство 30 июня держит экзамен перед парламентариями. Подобный диалог исполнительной и законодательной власти – возможность повысить качество работы правительства и парламента.

Сегодня также состоятся заключительные заседания сессий Палаты представителей и Совета республики. Для парламентариев нынешнего созыва это последний законотворческий сезон. Однако еще в нынешнем составе они намерены принять бюджет страны на 2017 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Парламент Беларуси

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