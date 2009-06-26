Владимир Семашко рассказал, почему России выгодна белорусская АЭС

Россия готова финансировать строительство белорусской АЭС. Вопрос о предоставлении девяти миллиардов долларов госкредита принципиально решен правительством федерации. Об этом заявил сегодня в парламенте первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. Он также сообщил, что генеральным застройщиком проекта выступит российский "Атомстройэкспорт". Контракт с компанией будет заключен до конца года после подписания в сентябре белорусско-российского меж-правительственного соглашения о сотрудничестве в строительстве АЭС.



- Надо понимать российская сторона не меньше, а даже больше заинтересована в том, чтобы этот проект в Беларуси состоялся. Почему? Ищут разные варианты, чтобы протолкнуть свою продукцию. Правительство Российской Федерации понимает, что этот проект дает заказ десяткам, сотням предприятий и институтам РФ. И это же вопрос не только бизнеса сиюминутного – построил и все. Заработали немножко на процентах и кредитах. Дальше это поставка топлива, это зарабатывание потом на переработке, на хранении. Это долгосрочный постоянный бизнес для РФ, сообщил Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь.

