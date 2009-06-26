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Учебный центр по подготовке специалистов для работы на белорусской АЭС откроется в 2010 году (ВИДЕО)

26 июня 2009 13:50
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Базой станет объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны". Сегодня здесь учёные подводили итоги международной конференции. На ней также стало известно, что техническую поддержку в подготовке кадров для атомной электростанции Беларуси окажет МАГАТЭ.

- Программа так и называется «Управление человеческими ресурсами и установка учебного центра для страны, которая строит первую атомную станцию». Специальный учебный центр подготовит специалистов для работы на атомной станции, - сообщил Александр Трифонов, заведующий лабораторией Объединенного института энергетических и ядерных исследований «Сосны» Национальной академии наук Беларуси
# Экономика # АЭС в Беларуси

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