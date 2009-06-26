Фото. Сколько тратят на еду в разных странах?

Фотограф Питер Менцель объехал 15 стран мира и везде снимал только один сюжет: среднестатистическая семья на фоне продуктов, купленных на неделю. Под каждым снимком – сумма, потраченная на еду.
Уникальный фоторепортаж Менцель опубликовал в книге «Hungry Planet» («Голодная планета»). Потом их перепечатал журнал «Time».
Германия. Семья Меландер. Затраты $500.07
Люксембург: $465.84
Франция: $419.95
Австралия: $376.45
Канада: $345
США. Семья Ревис, Северная Каролина. Затраты $341.98
Япония. Семья Укита из Кодаиро. Потрачено $317.2
Гренландия: $277.12
Италия. Семья Манцо, Сицилия. Потрачено $260.11
Великобритания. Семья Бэйнтон. Затраты $253.15
Кувейт. Семья Ал Хаган. Затраты $221.45
Мексика. Семья Казалес. Затраты $189.09
США. Семья Кэвин из Калифорнии. Затраты $159.18
Китай. Семья Донг, Пекин. Затраты $155.06
Польша. Семья Собчински. Затраты $151.27
Турция: $145.88
Гватемала: $75.70
Египет. Семья Ахмед. Затраты $68.53
Монголия. Семья Бацуури, Улан-Батор. Затраты $40.02
Индия: $39.27
Эквадор. Семья Аймэ. Затраты $31.55
Мали: $26.39
Бутан. Семья Намгей. Затраты $5.03
Чад. Семья Абубакар. Затраты $1.23