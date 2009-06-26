Фото. Сколько тратят на еду в разных странах?

Фотограф Питер Менцель объехал 15 стран мира и везде снимал только один сюжет: среднестатистическая семья на фоне продуктов, купленных на неделю. Под каждым снимком – сумма, потраченная на еду.

Уникальный фоторепортаж Менцель опубликовал в книге «Hungry Planet» («Голодная планета»). Потом их перепечатал журнал «Time».

Германия. Семья Меландер. Затраты $500.07

Люксембург: $465.84

Франция: $419.95

Австралия: $376.45

Канада: $345

США. Семья Ревис, Северная Каролина. Затраты $341.98

Япония. Семья Укита из Кодаиро. Потрачено $317.2

Гренландия: $277.12

Италия. Семья Манцо, Сицилия. Потрачено $260.11

Великобритания. Семья Бэйнтон. Затраты $253.15

Кувейт. Семья Ал Хаган. Затраты $221.45

Мексика. Семья Казалес. Затраты $189.09

США. Семья Кэвин из Калифорнии. Затраты $159.18

Китай. Семья Донг, Пекин. Затраты $155.06

Польша. Семья Собчински. Затраты $151.27

Турция: $145.88

Гватемала: $75.70

Египет. Семья Ахмед. Затраты $68.53

Монголия. Семья Бацуури, Улан-Батор. Затраты $40.02

Индия: $39.27

Эквадор. Семья Аймэ. Затраты $31.55

Мали: $26.39

Бутан. Семья Намгей. Затраты $5.03

Чад. Семья Абубакар. Затраты $1.23