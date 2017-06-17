Владимир Семашко о БелАЭС: мы готовы доказывать, что это абсолютно безопасная современная станция

Всякий раз, подъезжая к литовской границе, в окрестностях Островца утыкаешься взглядом в новенькие блоки АЭС. И двоякие чувства у белоруса: тревожность, занесенная вирусом Чернобыля, и надежность, фундаментальность, гордость за эти монолитные конструкции, которые выглядят издалека не менее величественно, чем египетские пирамиды.

Единство и борьба противоположностей свойственны и ядерной энергетике. Помня о бедах – не только на ЧАЭС, в Японии была авария на Фукусиме, много еще опасных ситуаций возникало – развитый мир все-таки использует атомную энергию. Многие страны хотели бы построить АЭС, но не хватает силенок. Новейшую, современную атомную станцию возводит Беларусь. В ее надежности и жизненной необходимости в очередной раз заверил знающий толк в деле вице-премьер Владимир Семашко.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Когда мы выбирали проект станции, мы работали с самыми разными компаниями: с французами, американцами, японцами и так далее. Мы осознанно выбрали проект российский, потому что это был самый продвинутый, самый надежный, что для белорусов важно после Чернобыля. Мы выбрали самый надежный проект, который наряду с активными элементами безопасности имеет целый ряд пассивных элементов безопасности. Мы этот проект выбрали еще и потому, что уже несколько станций работает по этому проекту. Это проект поколения 3+. Двигаясь по этому маршруту, началась подготовка обоснования, подготовка инвестиций. Раздел ОВОС «Обоснование воздействий на окружающую среду». Выбор площадки. Там масса требований по площадке. Больше всего претензий к нам, что мы якобы неправильно выбрали площадку и ОВОС у нас не очень совершенный. Выбор станции должен удовлетворить более 110 тестам, вплоть до того, чтобы маршруты международных авиалиний не пролегали над строительством станции, площадка должна быть определенной, грунт. Мы начинали с 82 площадок, которые еще лет 30 назад потенциально могли бы в Беларуси быть признаны под застройку станции. Потом дошли до 11, потом ограничились 3 площадками: 2 – в Могилевской области, 1 – в Гродненской. По совокупности положительных факторов, мы выбрали площадку, которая есть. Это Островец. Она абсолютно соответствует всем требованиям для строительства АЭС. ОВОС мы тоже сделали нормально, профессионально, как положено, в соответствии с концепцией Эспо. Мы отдали всем, кто желал ознакомиться с нашей концепцией, с нашим обоснованием инвестиций, не только граничным странам (Украина, Россия, Польша), мы отдали и Австрии, которая поинтересовалась проектом. Мы прошли все эти испытания. В Литве мы тоже прошли защиту ОВОС. Более того, когда пошли определенные вопросы, мы приглашали несколько раз и проводили защиту в Беларуси, прямо на площадке станции, в Островце. И сегодня готовы с нашими коллегами, соседями доказывать, что это абсолютно безопасная современная станция, которая нужна нам. К сожалению, есть вопросы. Я считаю, не столько в области техники, безопасности, а это политический надуманный вопрос. Совещание, может, наконец поставит точку на і в этом надуманном споре.

Об этом Владимир Семашко говорил на полях международной конференции. 200 представителей из 45 стран принимали участие в совещании сторон Конвенции Эспо. Эспо или Эспоо – это название финского города, где в свое время подписали соглашение об оценке воздействия на окружающую среду. Все крупные объекты проходят такую процедуру, и Беларусь тоже доказывает безопасность строительства АЭС.