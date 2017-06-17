Думаю, что к концу года это будет порядка 300 тонн: белорусское мороженое будут поставлять в Китай

Новости Беларуси. Белорусское мороженое на прилавках Китая. Сладкое лакомство в Поднебесную впервые поставит крупнейшее белорусское предприятие «Санта Бремор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первая партия отправится уже в июле.
Ассортимент самый широкий, более 50 видов десерта – эскимо, фруктовый лед, многослойные рулеты. В сутки цех выпускает 60 тонн готовой продукции.
Сергей Недбайлов, директор СП «Санта Бремор» ООО:
Буквально в июле пойдет первый контейнер нашего, белорусского мороженного в Китайскую Республику.
По нашим планам и договоренностям я думаю, что к концу года это будет порядка 300 тонн.
Олеся Елина, начальник отдела маркетинга СП «Санта Бремор» ООО:
Сейчас у нас есть проект, который называется «Беловежская сказка».Мы выпускаем его для российского рынка, и там было четкое понимание спецификации продукта, который нужен для рынка в текущий момент. Определенный вид продукта – стакан, ванильное мороженное с определенным вкусом, цена была установлена.
Постепенно предприятие завоевывает и зарубежные вкусы. В 2017 году наше мороженое попробовали в Канаде, едят его также в Израиле и Грузии.
Но только 10 % от производства отправляется на экспорт.
Главными покупателями прохладного лакомства остаются белорусы.