Прямой эфир

Думаю, что к концу года это будет порядка 300 тонн: белорусское мороженое будут поставлять в Китай

17 июня 2017 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусское мороженое на прилавках Китая. Сладкое лакомство в Поднебесную впервые поставит крупнейшее белорусское предприятие «Санта Бремор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая партия отправится уже в июле.

Ассортимент самый широкий, более 50 видов десерта – эскимо, фруктовый лед, многослойные рулеты. В сутки цех выпускает 60 тонн готовой продукции.

Думаю, что к концу года это будет порядка 300 тонн: белорусское мороженое будут поставлять в Китай-1

Сергей Недбайлов, директор СП «Санта Бремор» ООО:
Буквально в июле пойдет первый контейнер нашего, белорусского мороженного в Китайскую Республику.

По нашим планам и договоренностям я думаю, что к концу года это будет порядка 300 тонн.

Думаю, что к концу года это будет порядка 300 тонн: белорусское мороженое будут поставлять в Китай-4

Олеся Елина, начальник отдела маркетинга СП «Санта Бремор» ООО:
Сейчас у нас есть проект, который называется «Беловежская сказка».Мы выпускаем его для российского рынка, и там было четкое понимание спецификации продукта, который нужен для рынка в текущий момент. Определенный вид продукта – стакан, ванильное мороженное с определенным вкусом, цена была установлена.

Постепенно предприятие завоевывает и зарубежные вкусы. В 2017 году наше мороженое попробовали в Канаде, едят его также в Израиле и Грузии.

Но только 10 % от производства отправляется на экспорт.

Главными покупателями прохладного лакомства остаются белорусы.

# Экономика # Реклама # Фотофакт # Сергей Недбайлов # Олеся Елина

Другие новости рубрики

Все новости
«Белкоммунмаш» сделает для Одессы 47 троллейбусов
17 июня 2017 11:59

«Белкоммунмаш» сделает для Одессы 47 троллейбусов

Александр Лукашенко: ситуация с ценообразованием в Беларуси на особом контроле
16 июня 2017 16:41

Александр Лукашенко: ситуация с ценообразованием в Беларуси на особом контроле

Ирина Наркевич: К тем, кто выстраивает отношения только с позиции рыночной силы, будут приняты ограничительные меры
16 июня 2017 11:58

Ирина Наркевич: К тем, кто выстраивает отношения только с позиции рыночной силы, будут приняты ограничительные меры