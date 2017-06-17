«Белкоммунмаш» сделает для Одессы 47 троллейбусов

Белорусский вариант оказался наиболее приемлемым по соотношению цена-качество.

Троллейбусный парк Одессы не обновлялся со времен Советского союза. Многие машины работают уже более 20 лет, в то время как по стандартам срок эксплуатации не должен превышать 10. Из-за такого технического состояния троллейбусного парка жители Одессы пересели на маршрутки. Из-за частых проблем «рогатые» просто не выезжают на линию.