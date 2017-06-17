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«Белкоммунмаш» сделает для Одессы 47 троллейбусов

17 июня 2017 11:59
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Новости Беларуси. Белорусские троллейбусы пополнят парк общественного транспорта Одессы. «Белкоммунмаш» выиграл тендер на поставку в украинский город 47 рогатых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общая стоимость контракта оценивается в 8 миллионов евро.

К слову, конкурентами отечественного предприятия были чешский, российский и украинский производители.

«Белкоммунмаш» сделает для Одессы 47 троллейбусов-1

Белорусский вариант оказался наиболее приемлемым по соотношению цена-качество.

Троллейбусный парк Одессы не обновлялся со времен Советского союза. Многие машины работают уже более 20 лет, в то время как по стандартам срок эксплуатации не должен превышать 10. Из-за такого технического состояния троллейбусного парка жители Одессы пересели на маршрутки. Из-за частых проблем «рогатые» просто не выезжают на линию.

# Экономика # Беларусь-Украина # Фотофакт

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