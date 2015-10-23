Выставка фотографий, посвящённая юбилею ООН, открылась в МИДе Беларуси 23 октября

Новости Беларуси. В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь сегодня, 23 октября, открылась выставка фотографий, посвящённая юбилею ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь же разместились и работы финалистов республиканского конкурса рисунка «ООН глазами детей». Кроме того, состоялась церемония памятного гашения юбилейной почтовой марки «70 лет Организации Объединённых Наций».

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Безусловно, 70 лет – серьезный возраст для организации, для проверки ее на прочность и востребованность. ООН достигла значительных результатов в своей деятельности. Это, я думаю, каждый признает. Но еще многое предстоит сделать с учетом тех новых вызовов, которые появляются перед человечеством. Беларусь, в результате 70-летней работы в ООН, накопила значительный опыт и большой позитивный багаж в сотрудничестве.