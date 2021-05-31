Прямой эфир

Владимир Макей: стоит стратегическая задача обеспечить полноценное присутствие на рынках государств африканского региона

31 мая 2021 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ежегодный товарооборот Беларуси и Африки составляет 550 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Эфиопии в Беларуси: население Африки – свыше 1 млрд человек. Так что потенциал для сотрудничества колоссальный

Для сравнения: в 2000-м эта цифра едва превышала 160 миллионов – рост в три раза. Сейчас сторонам важно определить опорные точки для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Владимир Макей: стоит стратегическая задача обеспечить полноценное присутствие на рынках государств африканского региона-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Перед правительством нашей страны и экспортерами стоит стратегическая задача обеспечить полноценное присутствие на рынках государств африканского региона. При этом обязательное условие этой модели – взаимная выгода для всех сторон. Республика Беларусь – ваш надежный и предсказуемый партнер. Беларусь и африканские государства исходят из схожих позиций в международных делах, основанных на принципах уважения норм международного права, равенства, невмешательства во внутренние дела, мирного разрешения споров и приверженности многосторонности в решении важнейших мировых проблем и вызовов современности.

# Экономика # Экономика # Владимир Макей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зона рискованного земледелия. Губернатор Витебской области об урожае и посевной в северном регионе
30 мая 2021 16:31

Зона рискованного земледелия. Губернатор Витебской области об урожае и посевной в северном регионе

Роботы и электронные «официанты». Вот как реконструируют сельхозпредприятия в Витебской области
30 мая 2021 16:30

Роботы и электронные «официанты». Вот как реконструируют сельхозпредприятия в Витебской области

Указ Президента «О развитии Оршанского района Витебской области». Какие результаты принесли льготы?
30 мая 2021 16:30

Указ Президента «О развитии Оршанского района Витебской области». Какие результаты принесли льготы?