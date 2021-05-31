Владимир Макей: стоит стратегическая задача обеспечить полноценное присутствие на рынках государств африканского региона

Для сравнения: в 2000-м эта цифра едва превышала 160 миллионов – рост в три раза. Сейчас сторонам важно определить опорные точки для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Перед правительством нашей страны и экспортерами стоит стратегическая задача обеспечить полноценное присутствие на рынках государств африканского региона. При этом обязательное условие этой модели – взаимная выгода для всех сторон. Республика Беларусь – ваш надежный и предсказуемый партнер. Беларусь и африканские государства исходят из схожих позиций в международных делах, основанных на принципах уважения норм международного права, равенства, невмешательства во внутренние дела, мирного разрешения споров и приверженности многосторонности в решении важнейших мировых проблем и вызовов современности.