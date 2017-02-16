Вкус продукции этого предприятия знают и высоко оценивают: столичный хлебозавод № 5 отмечает 50 день рождения

Новости Беларуси. Расширяется и география экспорта белорусского хлеба.

В скором времени хлебобулочные и кондитерские изделия, а также вафли попробуют жители Иордании и Израиля.

Меж тем, в Тель-Авиве уже хорошо знают белорусские сушки.

Не первый год столичный хлебозавод № 5 поставляет в эту южно-азиатскую страну свою продукцию. Сегодня предприятие Минскхлебпрома – один из крупнейших производителей мягких кондитерских изделий в нашей стране.

К слову, в эти дни хлебозавод отмечает свой 50 день рождения

Лариса Потёмкина, начальник производственно-технологической лабаратории Хлебозавода №5 КПУП «Минскхлебпром»:

На данной линии мы производим широкий ассортимент заварных пирожен: это эклеры, это кольца и профитроли.

Лариса Потёмкина в хлебном деле десятки лет.

На глаз начальник технологической лаборатории может опередить не только правильную форму эклера, но даже его содержимое.

Начинка ванильная, творожная и со сгущенкой – ассортимент выпечки впечатляет. С десяток наименований сдобы – до трех тонн сладкого производят на пятом столичном хлебозаводе в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Потёмкина:

Фотоэлемент считывает информацию о том, есть пирожное или нет. В случае, если пирожное отсутствует, то дальше, где отсутствует, крем не наполняется.

Эклеры здесь пекут практически со дня основания: рецепт тот же, технология другая. Всё автоматизировано, контролируется электронными датчиками. Помимо кондитерского цеха, есть еще хлебный и булочный. В 2013 появился второй бараночный. Сушки ванильные, тонкие и даже мягкие «Между делом». 150 тонн таких вот мини бубликов ежемесячно сходят с линейки.

Беларусь, России, Израиль – вкус нашей продукции знают. И высоко оценивают.

Андрей Борисов, директор Хлебозавода №5 КПУП «Минскхлебпром»:

В свое 50-летие мы гордимся, что не утратили те традиции, которые были заложены в основание нашего предприятия. Гордимся мы последними победами. Мы приняли участие в международной олимпиаде в Эрфурте, где наша кондитер Светлана Алешкевич получила золотую медаль.

Также мы в конце года мы получили награду «Смакота-2016», в котором наш хлеб «Немига» получил высокую оценку – золотую медаль.

Кроме того, в 2014 введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная. До 6 тонн пара – все на нужды производства. Отсюда же горячее водоснабжение. В планах – обеспечить предприятие собственным отоплением. Есть и своя мини-ТЭЦ.

Половину электроэнергии завод покрывает самостоятельно.

Что же касается выпечки, уже в этом юбилейном году здесь планируют расширить не только ассортимент, но и географию поставок.