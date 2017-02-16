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В посёлке Колосовка начала работать птицефабрика

16 февраля 2017 14:27
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Новости Беларуси. Новое производство в глубинке. Жителей Мядельщины будут обеспечивать яйцами местного производства.

В поселке Колосовка начала работать птицефабрика, на которой выращивается около 47 тысяч кур-несушек.

Предприятие не новое. Несколько лет назад здесь уже была птичья ферма, которая с течением времени пришла в упадок. 

В 2016 году фабрику решили восстановить, провели масштабную модернизацию.

Кроме всего, появилось 15 новых рабочих мест.

Пока с полной нагрузкой здесь работает один птичник, второй уже почти готов к выращиванию бройлеров. В этом году на предприятии планируют получить не менее 15 миллионов яиц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Павел Пекарчик, главный инженер Медельского предприятия мелиоративных систем: 
Модернизация происходила нашими собственными силами. Это позволило нам создать новые рабочие места и обеспечить своей продукцией наш район.

В день наши куры-несушки производят около 43 тысяч яиц.

Мы собираемся наращивать наши объёмы производства. Думаем о закупке нового оборудования ещё на один птичник.

# Экономика # Государственная политика в области пищевой промышленности # Павел Пекарчик

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