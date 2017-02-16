Белорусские мясомолочные предприятия поучаствуют в апрельском бизнес-форуме в Сирии

Новости Беларуси. Дебютная партия белорусской молочной продукции отправилась на рынок Сирии. Это наше сухое молоко и сливочное масло. Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, Сирия заинтересована в поставках наших продуктов. Не исключено, что в будущем ассортимент экспорта будет расширен.

А в апреле отечественные мясомолочные предприятия проведут свои презентации в странах ближневосточного региона.

Алексей Богданов, начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Те тестовые партии, которые были до этого, все были приняты «на ура». И качество устроило, и безопасность продукции. Поэтому мы надеемся, что в дальнейшем будем только наращивать объемы поставок в этот регион. Тем более что правительство Сирии заинтересовано работать с Беларусью.

Уже в конце апреля планируется провести там бизнес-форум переговоров наших предприятий мясомолочной отрасли,

заинтересованных бизнесменов того региона (включая Ливию). Надеемся, что тот регион будет продолжать развиваться в экспорте нашей молочной и мясной продукции.

Искать новые рынки и новых партнеров белорусские предприятия отправятся и на международную выставку Gulfood-2017,

которая пройдет в конце февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Это крупнейший в регионе Персидского залива специализированный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.