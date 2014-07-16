Ветераны войны из Украины просят помощи у Президента Беларуси

Новости Беларуси. Семья из украинского приграничья - пожилые люди -не смогли больше нигде добиться помощи. Вот уже 4 месяца они не могут купить газ в бытовых баллонах. И эта проблема для сельских жителей особенно остро звучит в разгар сезона заготовок.

Станишевская газонаполнительная станция - одна из крупнейших на севере Украины. Её мощность 20 тысяч тонн сжиженного газа в год. Зона обслуживания пять областей, включая столичную — Киевскую. По идее грузовики, гружёные вот такими баллонами с сжиженным газом, отсюда должны идти один за одним, на деле - ни одной машины за день.

Пропан пропал ещё в апреле. Именно тогда закончились запасы сжиженного газа на газонаполнительной станции. В стране, где, мягко сказать, есть проблемы и поважнее, было не до быта. Однако, оставшихся без топлива по льготным ценам «простых домохозяек», в одной только Житомирской области не менее 100 тысяч.

Сергей Куюн, аналитик консалтинговой группы (Украина):

Действительно, эта сфера в последние годы находилась в таком непонятном состоянии, в ней было масса злоупотреблений, заключались они в том, что газ для населения по льготным ценам скупали коммерсанты и реализовывали его потом на коммерческом рынке по рыночным ценам. Сейчас идут большие трансформации в Украине и одним, скажем так, из побочных эффектов этой трансформации, стало то, что процесс с обеспечением льготным газом затормозился.

Пока наверху менялись люди в креслах и «было не до того» - на передовой, под перекрестным огнём недовольных жалобщиков, оказались рядовые работники газоснабжающих организаций. Недовольные потребители и отсутствие работы, а значит и заработной платы — вот реалии последних месяцев для Лаврентия Кобылынского.

Лаврентий Кобылынский, мастер автозаправочной станции:

Жалобы поступают от людей. Но это ж не от нашей фирмы зависит. Просим самих людей, что б писали, звонили, просили. Что б хоть как-то повлиять на власти. Чтобы проблема начала решаться. Мы ж сами в этом заинтересованы. Работы нет. Нам ставят прогулы, отправляют в отпуска.

Письменные жалобы не заставили себя ждать. Их число не оглашается, но факт, что писать отчаявшиеся люди стали даже руководителям соседних государств. Об этом сообщили даже в украинские журналисты.

Интернет-издание «Украинские новости» приводят слова директора житомирского предприятия «Пропан» Романа Фещенко, который говорит о задокументированных просьбах о поставках газа от жителей пограничной области, адресованных президенту Беларуси. По его словам, такой шаг населения вызван отсутствием поставок льготного газа со стороны государства.

Письмо, ставшее достоянием общественности, написала семья Александры и Петра Гарманчуков. Пожилые люди, прошедшие Великую отечественную, имеющие инвалидности и не получившие элементарную помощь со стороны, писали с надеждой и верой. Ведь больше им ничего не оставалось.

Пётр Гарманчук, ветеран ВОВ (Украина):

Мы написали, потому что те что у нас сейчас руководят, на нас внимания не обращали. Мы написали президенту Беларуси. Потому что она там воевал. Я здесь воевал, а она там.

В письме старики просили помочь с ремонтом дома и, конечно, с доставкой газа. Помогло ли письмо, отправленное в Беларусь, или нет точно Пётр Михайлович ответить затрудняется. Но шифер на крышу в районной администрации нашли. А Александра Никитовна готовит теперь обеды на газовой плите.

Пётр Гарманчук, ветеран ВОВ Украина:

Привозит баллон газу. Сам подключает. И говорит: спалите этот, звоните, мы вам ещё привезём.

Правда, односельчанам Гарманчуков повезло меньше. Для них газа по привычной льготной цене как не было, так и нет. Каждый выкручивается, как может, но большинство украинцев, не имеющих иного выхода, просто заправляют бытовые баллоны на автозаправках. Хотя это и опасно.

Работники АЗС наперебой рассказывают о том, что заправлять бытовые баллоны запрещено, и ни в коем случае этого никто не делает. Однако, ответить на вопрос, откуда в таком случае в домах украинцев газ, если официально его не продают вот уже четыре месяца, на заправках не могут.

По статистике все трагедии, связанные с бытовыми баллонами на протяжении последних лет, на Житомирщине были связаны именно с их заправкой на АЗС.

Виталий Хлопенюк, начальник службы реализации сжиженного газа и нефтепродуктов УП «Мингаз»:

Заправка бытовых газовых баллонов на газонаполнительных станциях производится весовым способом, а автомобильных – объемным способом, которые резко отличаются друг от друга. Отличаются тем, что на автомобильных баллонах стоит клапан-отсекатель уровня наполнения, на бытовом баллоне этого нет, он заполняется только весовым способом, т.е. мы должны точно знать вес газа, который должен находится в баллоне. И в момент его наполнения, установка отсекает по весу количество газа. На автомобильных заправочных станциях этого нет, можно переполнить баллон. Коэффициент линейного расширения газа очень высокий и может разорвать просто баллон. И такие случаи были, особенно в такую жаркую погоду, которая стоит сейчас в республике.

Однако такой риск сегодня и риском-то многие не считают. Слишком много вокруг вещей более опасных. Пётр Михайлович, например, без слёз выпуски новостей смотреть не может.

Пётр Гарманчук ветеран ВОВ Украина:

Вы ж видите, сколько хлопцев побили. Я думаю, эта власть будет помогать им. Ну а нас забыла. Забыла... Я ж вижу, что делается.

Во время монтажа сюжета стало известно, что вопрос обеспечения населения сжиженным пропаном в Украине сдвинулся с мёртвой точки. Накануне появилась информация о выделении 4 тысяч тонн льготного газа на всю страну. Правда, на всех этого дешевого газа не хватит. Необходимые объёмы по оценкам специалистов, минимум, в два раза выше.