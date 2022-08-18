Венесуэлу продолжает лихорадить. Уровень инфляции там достиг 167%

Слово, которое точно войдет в топ-3 самых употребляемых в этом году, это «инфляция». От нее страдают все страны. 26 государств еврозоны превысили двузначный показатель, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ.

Лидер – Турция с 79,6 %. За ней идут Молдова – 33,55 %, Эстония – 22,8 %, Украина – 22,2 %, Литва – 21,6 % и Латвия – 21,5 %. Продолжает лихорадить Венесуэлу – 167 %. Небольшие государства объявляют дефолты, страны покрупнее думают, как обслуживать долги. Допустим, инфляция сократится с 10 до 1 % в годовом выражении, это не значит, что цены упадут. Да и не в падении цен экономическое счастье. При снижении цен создается тренд на отложенное потребление. Зачем покупать сегодня, если завтра будет дешевле? Производителям приходится снижать цены, нести убытки. В условиях падения цен экономика не растет. Считается, что инфляция в 2-4 % в год – это умеренный уровень, который дает экономике расти. Поэтому для экономики важно, чтобы зарплаты индексировались на инфляцию.