В Беларуси подписан указ «О поддержке экспорта»

Новости Беларуси. В Беларуси государство будет компенсировать экспортерам до 50% расходов на зарубежные выставки и сертификацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено указом «О поддержке экспорта», подписанный Президентом.

Документ направлен на уменьшение издержек белорусских субъектов хозяйствования и тем самым создание дополнительных условий для увеличения объёмов экспорта товаров и услуг. Инструменты поддержки, которые внедряются указом, широко применяются участниками Всемирной торговой организации, в том числе нашими партнёрами по Евразийскому экономическому союзу.