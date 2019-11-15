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В Беларуси подписан указ «О поддержке экспорта»

15 ноября 2019 07:05
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Новости Беларуси. В Беларуси государство будет компенсировать экспортерам до 50% расходов на зарубежные выставки и сертификацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено указом «О поддержке экспорта», подписанный Президентом.

В Беларуси подписан указ «О поддержке экспорта»-1

Документ направлен на уменьшение издержек белорусских субъектов хозяйствования и тем самым создание дополнительных условий для увеличения объёмов экспорта товаров и услуг. Инструменты поддержки, которые внедряются указом, широко применяются участниками Всемирной торговой организации, в том числе нашими партнёрами по Евразийскому экономическому союзу.

# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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