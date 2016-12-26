Василий Матюшевский: надеемся, что 2017 год станет более простым для экономики страны

Новости Беларуси. 26 декабря во Дворце Независимости говорили и об экономической безопасности. В частности, разговор шел об условиях привлечения в Беларусь внешних инвестиций. Они должны соответствовать государственным интересам – уверен Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что одним из важнейших каналов поступления кредитов является банковская сфера. За последние годы у Беларуси сложились деловые партнерские отношения с рядом зарубежных банков, которые работают в стране, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последние годы у нас сложились хорошие отношения с рядом зарубежных банков, которые работают на территории нашей страны, да и не только, просто нужно шевелиться. Денег в мире предостаточно. Конечно, никто разбрасываться ими не будет, но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать. Работать и с западными банками, и с нашими филиалами российских банков, и так далее.

В ходе обстоятельного разговора подвели экономические итоги уходящего года. В частности, прозвучали вопросы инвестиционной привлекательности Беларуси, а также выполнения кредитной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

По итогам 2016 года мы можем сказать, что Республика Беларусь как была, так и остается ответственным заемщиком. Никаких невыполненных обязательств у нас ни перед кем из кредиторов нет. С определенной уверенностью можем сказать, что этот непростой 2016 год мы завершаем достаточно неплохо. Нет традиционных избыточных ожиданий, резервы золотовалютные существенно выросли за текущий год. Мы надеемся, что 2017 год во многом станет более простым и понятным как для рынка в целом, так и для экономики страны.