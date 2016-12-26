Столичный регион завершает 2016 год достижениями в области сельского хозяйства, машиностроения и легкой промышленности

Новости Беларуси. Продолжаем выпуск. Динамика развития. Достижениями в области сельского хозяйства, машиностроения и легкой промышленности завершают 2016 в столичном регионе.

О положительных результатах, рассказал журналистам губернатор области на итоговой пресс-конференции в Узде.

Так, на новый уровень вышли производители лекарственных препаратов. Их продукция пользуется стабильным спросом за рубежом. На новые договоренности в 2017 году смогут рассчитывать и машиностроители. Возведение первого в Беларуси завода по производству легковых автомобилей в Борисовском районе близится к завершению.

60 тысяч авто – объемы выпускаемой продукции только на первоначальном этапе. Что касается строительства жилья, количество кредитных средств в 2016 году была существенно уменьшена. Тем не менее, выход на 100% к уровню 2015 года в планах специалистов. В области будет сдано более миллиона квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семён Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Время мы пережили и переживаем ещё непростое, но при этом все мы дружно и эффективно работали для того,

чтобы созранить страну, сохранить благополучие, мир в стране,

накормить страну, строить, созидать в это непростое время.

Отдельное внимание губернатор обратил и на развитие фермерских хозяйств.

Востребованность в земледельцев, которые будут развивать аграрную сферу в частном порядке есть.

Председатель Миноблисполкома не исключает, что на первых шагах фермерам не хватает финансовой поддержки. Вопрос льготного кредитования сейчас активно обсуждается. Для крупнейшего аграпромышленного комплекса страны развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – направление приоритетное. Отсюда и повышенные требования.

Продажа сырья, должна изменить регулярные поставки на рынки ближнего и дальнего зарубежья готовой продукции.

Семён Шапиро:

Надо продавать колбасы, надо продавать рулеты, надо продавать сыры, масло, а не просто загустить молоко, сливки, сделать и продать. Это тоже, к сожалению, имеет место, это тоже не самая высокая добавленая стоимость здесь продукции, поэтому никаких чудес тут не произойдёт, мы должны увеличить объёмы производства. Резервов полно. Мы заготовили намного больше кормов, мы строим животноводческие помещения, мы отрабатываем вместе с кадрами технологии мы стабилизировали кадровый потенциал сельского хозяйства: у нас около 60 молодых руководителей, в возрасте 25-35 лет пришли, которые неплохо развивают районы.