Новости экономики за 26.12.2016

Новости Беларуси. Покупательский ажиотаж накануне праздников спровоцировал всплеск недостоверной информации о скидках и акциях. Наравне с лояльными накануне Нового года продавцами есть и те, кто готов нажиться на оживленном спросе. Так, за последнюю неделю поступил не один десяток обращений, мол, скидки – липовые. Составлено около полусотни протоколов с внушительными штрафами, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

«ЛИПОВЫЕ» СКИДКИ

Предприниматели заманивают клиентов объявлениями о снижении цен до 50-70%. В реальности же потребитель видит только удешевление на 10%, а чаще – на 5%. Еще один излюбленный прием маркетологов – сообщить, что магазин закрывается, а склад ликвидируется. Информация не всегда соответствует действительности, при наличии таких фактов составляются протоколы о нарушениях и направляются в суд.

ДЕШЕВЛЕ НЕ НАРУШАТЬ

На треть выросли услуги эвакуации машин и штрафстоянок в столице. Если ранее перевоз авто с полной погрузкой на эвакуатор владельцам автомобилей обходился 43 рубля, то теперь такая услуга стоит 60 рублей. Принудительная отбуксировка авто с частичной погрузкой выросла с 35 до 50 рублей. Хранение эвакуированного автомобиля на охраняемой стоянке до 3 дней составит 7 рублей/сутки; от 4 до 9 дней – 4 рубля/сутки; более чем 10 дней – 3 рубля/сутки.

БОЛЬШИЕ МАШИНЫ

Конвейер белорусского автомобильного завода загружен на полгода вперед. В 2017 году БелАЗ намерен увеличить производство на 15%, а экспорт на 10%. В этой связи предприятие работает без новогодних каникул. Отечественные самосвалы покоряют новые карьеры. А самые крупные машины грузоподъемностью 450 тонн вызвали неподдельный интерес в Канаде, Перу и Чили.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль укрепился к корзине валют. Доллар снизился почти на полкопейки. Курс на завтра 1,94, евро подорожал незначительно. Завтра по Нацбанку 2 рубля 3 копейки. Российский рубль уступил пару пунктов и завтра за 3 рубля 19 копеек можно купить сто российских рублей.