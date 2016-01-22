Прямой эфир

Вадим Иосуб: Белорусская экономика сильно завязана на нефть, а экспорт нефтепродуктов – самая важная статья белорусского экспорта

22 января 2016 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский рубль 22 января укрепил свои позиции. После вчерашнего пике за торгами на валютно-фондовой бирже эксперты следили с удвоенным вниманием. На этот раз доллар и евро подешевели на 470 и 970 рублей соответственно.

Так же отреагировали и финансовые рынки государств, чья экономика тесно связана с ценой на нефть. В Южной Америке, как и в России считают, что нынешняя стоимость «черного золота» занижена примерно в два раза. Скачки цен ощущают не только государства, специализирующиеся на добыче нефти, но и целые регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:
Белорусская экономика, во-первых, достаточно сильно завязана непосредственно на нефть, потому что вместе с ценой на нефть колеблются и цены на нефтепродукты, а экспорт нефтепродуктов – это достаточно важно, можно сказать, самая важная статья белорусского экспорта. Еще в четверг нефть обновляла минимумы за 13 лет, опускалась почти до 27 долларов за баррель. К концу пятницы она торгуется выше 31 доллара. И в результате, реагируя и на дорожающую нефть, и на укрепляющийся российский рубль, в пятницу укрепился и белорусский рубль и к доллару, и к европейской валюте.

# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси # Вадим Иосуб

Другие новости рубрики

Все новости
Ослабление белорусского рубля связано с внешними факторами – эксперты
21 января 2016 18:00

Ослабление белорусского рубля связано с внешними факторами – эксперты

Белорусские предприятия активно рассматривают вопрос размещения своих акций на ведущих фондовых биржах мира
21 января 2016 17:58

Белорусские предприятия активно рассматривают вопрос размещения своих акций на ведущих фондовых биржах мира

Игорь Бузовский посетил «Белшину» 21 января
21 января 2016 17:52

Игорь Бузовский посетил «Белшину» 21 января