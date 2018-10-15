В Витебской области появился экипаж механизаторов, намолотивших 5 000 тонн зерна кукурузы

Новости Беларуси. Контрольная дата для аграриев Беларуси. Именно середина октября – время завершать основные работы на полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиция давняя.

После Покровов крестьяне ждали зиму. Пока погода благоприятствует установлению настоящих рекордов. В Витебской области появился экипаж механизаторов, который одними из первых в стране намолотили 5 тысяч тонн зерна кукурузы.

Леонид Алексеенко и Павел Хоняк работают в хозяйстве «Заозерье» Лепельского района. К этому утру в их зачёте более 600 тонн кукурузного зерна.

Виктор Гуторов, председатель профсоюза работников АПК Витебской области:

По-большому счету, это первый такой результат за всю историю. 4 600 тонн намолочено в Оршанской интеграционной структуре. Это очень и очень значимые позиции, которые в следующий период времени Витебщина вполне нормой станет для работы механизаторов.