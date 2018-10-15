В Витебской области появился экипаж механизаторов, намолотивших 5 000 тонн зерна кукурузы

Новости Беларуси. Контрольная дата для аграриев Беларуси. Именно середина октября – время завершать основные работы на полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиция давняя.
Новости Беларуси. Контрольная дата для аграриев Беларуси. Именно середина октября – время завершать основные работы на полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиция давняя.
После Покровов крестьяне ждали зиму. Пока погода благоприятствует установлению настоящих рекордов. В Витебской области появился экипаж механизаторов, который одними из первых в стране намолотили 5 тысяч тонн зерна кукурузы.
Леонид Алексеенко и Павел Хоняк работают в хозяйстве «Заозерье» Лепельского района. К этому утру в их зачёте более 600 тонн кукурузного зерна.
Виктор Гуторов, председатель профсоюза работников АПК Витебской области:
По-большому счету, это первый такой результат за всю историю. 4 600 тонн намолочено в Оршанской интеграционной структуре. Это очень и очень значимые позиции, которые в следующий период времени Витебщина вполне нормой станет для работы механизаторов.
Уборку кукурузы на зерно на севере страны завершат со дня на день. Лучший экипаж работает не только на полях своего хозяйства, но и помогает соседям.