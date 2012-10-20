В Токио договорились, что МВФ окажет помощь Беларуси

На днях в Токио, в Японии, прошло ежегодное заседание совета управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка. Белорусская делегация участвовала в этом форуме.

Саммит Международного валютного фонда и Всемирного банка прошел в этом огромном здании — в самом центре Токио. Это (Tokyo International Forum) Ти-Ай-Эф, крупнейший в Японии экспоцентр. Примечательно, что страна восходящего солнца уже второй раз в своей истории принимает этот совет управляющих МВФ и Всемирного банка. Первое такое заседание состоялось здесь в Японии в 1964 году. Как тогда, так и сейчас — год дракона, а для японцев это значит, что можно ждать успеха в делах финансовых. Однако, судя по выступлениям экономистов, ведущих экономистов мира, которые принимали участие в заседаниях этого саммита, все не так оптимистично.

По мнению руководства МВФ, возрождение ведущих экономик мира откладывается. Глава фонда предупредила — быстрого выхода из кризиса не будет. При этом Кристин Лагард неожиданно заявила, что проблемным странам сейчас лучше не экономить, то есть не урезать бюджетные расходы. Исследования показали, что скупость в государственных масштабах приводит лишь к сокращению объемов ВВП. Каждый сэкономленный доллар приводит к уменьшению ВВП почти на 2 доллара. Получается замкнутый круг.

Ёсинори Ооно, депутат Палаты представителей парламента Японии:

МВФ и Всемирному банку прежде всего нужно решить проблему с финансовыми вопросами Европы. В США в самое ближайшее время необходимо постараться уменьшить дефицит госбюджета. У нас в Японии экономика страдает от падения спроса и сокращения объемов инвестиций. Я считаю, что миру нужно сейчас объединится и вместе решать проблемы, которые затрагивают каждую из стран-участниц МВФ.

Преодолеть раскол между крупнейшими экономиками мира токийский саммит МВФ все-таки не смог. Скорее наоборот. Противоречия лишь усилились. Так, делегации Германии и Швеции раскритиковали работу греческого правительства. Министр финансов Швеции так и вовсе заявил, что Греция может выйти из еврозоны в ближайшие полгода. Проблема спорных островов между Китаем и Японией привела к тому, что из Поднебесной в Токио не прилетели министр финансов и глава Центробанка. Получается, что на мировую экономику этот совет управляющих МВФ мало повлияет.

Василий Головнин, заведующий бюро российского информационного агентства в Японии:

О масштабах можно сказать. Приехали министры финансов, главы Центробанков 188 стран. Уже это впечатляет. Причем они приехали не двое. С ними приехали делегации-толпы чиновников. Параллельно проводилось гигантское количество семинаров, выставок, презентаций. Короче говоря, на это мероприятие приехало в общей сложности в Токио 20 тысяч человек. Результат — по сравнению с этим — ну поговорили.

В рамках саммита МВФ представители нашей страны провели ряд двусторонних встреч с руководством международных финансовых организаций. Договорились о том, что Международный валютный фонд окажет техническую помощь нашей стране.

Сергей Рахманов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии:

Речь идет о том, что когда появляется программа с МВФ, облегчаются условия предоставления финансов — и кредитных и иных на всех уровнях. Облегчается судьба наших банков, которые могут использоваться как механизм реализации вот этих договоренностей международных — финансовых. И главное, что это признак того, что международная финансовая система оценивает положение дел в стране, видит позитивные сдвиги.

Так совпало, что именно на этой неделе, сразу после саммита в Токио, в Беларусь прибыла третья миссия МВФ по постпрограммному мониторингу. Этот визит позволит оценить перспективы развития белорусской экономики в 2013 году. С 2009 по 2010 годы наша страна уже реализовала так называемую "программу стенд-бай", подкрепленную кредитом на 3,6 миллиарда долларов. Как неоднократно заявлялось, Беларусь заинтересована в реализации новой программы с МВФ.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

В наше время практически все страны обращаются в МВФ. Российская Федерация в свое время обращалась в Международный валютный фонд за реализацией программы. Польша, почти все страны восточноевропейские, Греция, та же самая Испания, которая испытывает сейчас долговые проблемы. Это организация, на самом деле, создавалась для того, чтобы оказывать помощь странам, которые испытывают проблемы и с платежным балансом, и в целом экономические.

Предоставление кредитов странам-участницам — это одна из главных задач Международного валютного фонда. Для этого у МВФ есть так называемый аварийный резервный фонд, объемы которого в этом году превысили 450 миллиардов долларов. Кстати, это самый большой показатель в истории этой международной организации, сообщили в программе «Картина мира» на телеканале РТР-Беларусь.