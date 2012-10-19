На саммите ЕС приняли решение о создании единого органа надзора за банками

Новости Бельгии. В ЕС будет создан единый орган надзора за банками. К такому решению пришли на саммите в Брюсселе европейские лидеры. Первоначально предполагалось, что так называемый Банковский союз будет создан уже к 1 января 2013 года. Однако решение вопроса отложили из-за разногласий между Францией и Германией. Так что евро-чиновникам снова придется собираться на саммит в декабре и обсуждать основные параметры работы нового органа.

Еще одно зерно раздора между Берлином и Парижем проросло из-за инициативы германского канцлера. Ангела Меркель настаивает на предоставлении руководству ЕС право участвовать в предварительном согласовании бюджетов проблемных стран еврозоны. Президент Франции Франсуа Олланд подверг эту идею резкой критике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.