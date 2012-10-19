Белорусы будут оплачивать электроэнергию по себестоимости

Новости Беларуси. Полностью оплачивать электроэнергию по себестоимости белорусы будут в 2016 году. Стратегию развития энергетической системы страны сегодня озвучил первый заместитель премьер — министра Владимир Семашко на заседании Электроэнергетического совета СНГ, которое проходит в Минске. В нем принимают участие представители 11 стран Содружества.

В повестке дня вопросы развития интеграционных процессов в области электроэнергетики. Специалисты традиционно делятся планами и новыми технологиями в этой сфере. Речь сегодня шла и о тарифной политике. Что касается Беларуси, то республика постепенно идет к сближению стоимости электроэнергии для населения и промышленных потребителей. Сегодня граждане возмещают 30% её стоимости.

Александр Озерец, министр энергетики Республики Беларусь:

Опережающими темпами повышение цен вестись не будет, сначала будет произведено повышение заработной платы, а уже потом – дифференцированные тарифы. Для абонентов с определенной социальной квотой (это для газовых и электрических плит) в объеме от 150 кВт до 250 кВт будет социальный тариф. Все, что свыше этого, опять же, 300-400, будет производится подъем на уровне 30%. Это не такие огромные доплаты, которые коснутся населения. А все, что свыше этого, будет производиться по себестоимости.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В 2016 году данные тарифы планируется приблизить к уровню 100% восполнения. На сегодня уровень восполнения по электроэнергии составляет 30,9%, по тепловой энергии - 16,8%, по газу — 29,1%.

Но задача стоит, это прописано во всех базовых документах, в том числе в стратегии развития Беларуси в целом, и мы к этой задаче к концу 2016 года придем. Это существенно улучшит экономику энергосистемы, позволит ей дальше эффективно развиваться.

Отечественные специалисты знают, как сделать электроэнергию более доступной. Ставка сделана на строительство собственной АЭС и местные виды топлива. В этом направлении уже проделана огромная работа. Начиная с 12% по республике, в прошлом году показатель удвоился, и по итогам 2012 использование местных видов топлива будет на уровне 25%.

Сегодня же эксперты сообщили, что ратификация договора о зоне свободной торговли СНГ может быть завершена к концу года. Документ призван способствовать укреплению конкурентоспособности и успешной интеграции экономик государств СНГ в международную торговую систему. Недавно договор вступил в силу для Беларуси, России, Украины, а на сегодняшний день его ратифицировали Армения, Казахстан, Молдова. Значительно стороны намерены продвинутся и в энергетическом сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы поставок энергоресурсов в Беларусь обсудили премьер-министр страны Михаил Мясникович и министр энергетики России Александр Новак. Нефтехимическая отрасль стратегическая. Во многом именно на ней завязан бюджет 2013 года. Глава Правительства подчеркнул, что в настоящее время «нет никаких вопросов, связанных с покупкой электроэнергии». Углублять энергетическое сотрудничество – к такому мнению пришли и участники заседании Электроэнергетического совета СНГ.

Александр Новак, президент электроэнергетического совета СНГ, министр энергетики Российской Федерации:

Нынешнее заседание по-своему символично. Оно проходит в преддверии 2013 года, года председательства Республики Беларусь в Содружестве независимых государств. В будущем году в Беларуси планируется провести целый ряд мероприятий с участием представителей государств-участников СНГ. В том числе и в рамках электроэнергетического совета СНГ. Электроэнергетический совет к нынешнему форуму проделал серьезную работу по развитию нормативно-правовой базы документов, которые уже регламентируют параллельную работу энергетических систем наших государств и формируют общий электроэнергетический рынок.