В стране продолжается техническое усовершенствование телефонных сетей

Количество абонентов сотовой связи в Беларуси в 2010 году достигнет 8 миллионов, стационарной - более 3,5 миллионов. Такие параметры заложены в Государственную программу развития связи в стране до 2010 года. В ближайшие пять лет продолжится дальнейшее развитие и техническое перевооружение сетей местной телефонной связи. Устаревшие аналоговые АТС будут заменены на цифровые. Для более высокого качества оказываемых услуг продолжится строительство волоконно-оптических линий. В почтовой связи запланировано развитие сети пунктов пересылки электронных денежных переводов, ускоренной почты, прямой почтовой рекламы. Одно из приоритетных направлений развития связи - подготовка отрасли к деятельности в условиях присоединения Беларуси к ВТО.