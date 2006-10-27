Должник не держит слово!

В высшем хозяйственном суде Беларуси обсуждали отношения между должниками и кредиторами.

Предложен новый подход к проблеме субсидиарной ответственности. Документ, который презентовали 27 октября, дополнит статью 370 гражданского кодекса и внесет ясность в работу судов в вопросах возмещения долга в случаях банкротства и экономической несостоятельности. Эти проблемы на законодательном уровне рассмотрены впервые. Проект предварительно обсуждался всеми заинтересованными государственными органами и нижестоящими судами.

Также готовится к реализации программа по совершенствованию деятельности хозяйственных судов. Она направлена на защиту нарушенных и оспариваемых прав юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и граждан в сфере экономических правоотношений.