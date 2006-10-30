Прямой эфир

В Беларуси с визитом делегация Ставропольского края

30 октября 2006 09:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В рамках программы запланирована встреча с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Российская делегация посетит ряд белорусских предприятий. Стороны обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества между регионами. В частности, будет идти речь об увеличении поставок в Ставрополье сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, автобусов и троллейбусов, потребительских товаров, а также поставок в Беларусь сельхозпродукции, в том числе зерна. Сегодня в Минске также состоится встреча руководителей образовательных ведомств. Министр образования Беларуси и глава ведомства Ставропольского края обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в сфере образования и науки.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
27 октября 2006 14:42

Должник не держит слово!

27 октября 2006 10:59

Латвия будет поддерживать Беларусь на пути вступления в ВТО

27 октября 2006 10:44

Правительство отвечает на вопросы парламентариев