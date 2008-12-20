В стране либерализация экономики началась с изменений в работе предпринимателей

Подписанные накануне Указ и Декрет отменяют необоснованные проверки частного бизнеса и упрощают правила аренды.

Новость стала поводом для активного обсуждения в кургах малого бизнеса. Ведь отныне у отечественных предпринимателей появляется реальная возможность работать в спокойных условиях. И ставка государства на вклад предпринимателей в экономику оправдается.

Сегодня на рынке «Ждановичи» предприниматели обсуждают только одну тему – новые условия работы. Новость о декрете и указе Президента разлетелась быстро. Теперь необоснованные проверки бизнесменов-частников прекратятся, а правила аренды для них станут намного выгоднее. Из всех либеральных мер, принятых накануне, новость о переменах в работе контрольных органов предпринимателя Ольгу воодушевили больше всего.

Санитарные, пожарные и налоговые службы нормы закона до сих пор часто трактовали по-своему. Теперь над едиными правилами работает трехсторонняя группа из правительства, администрации Президента и Комитета госконтроля. Через 6 месяцев, так потребовал Глава государства, этот механизм будет оформлен в Указ, а пока проверки частного бизнеса приостановлены.

Геннадий торгует на этом рынке уже 10 лет. Говорит, что изменений ожидал давно. Особенно обрадовали его новые правила аренды. Минимальный срок отныне – 3 года, вместо установленных ранее 11-ти месяцев. А значит, вместо ежегодной бумажной волокиты, у него появится время на модернизацию своего рабочего места. Частные предприниматели получили возможность свободно работать. Либерализация экономики стала очередным шагом государства в диалоге с малым бизнесом.

