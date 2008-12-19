На белорусском металлургическом осваивают новые рынки сбыта

На этот раз речь идет о производство металлокорда для крупногабаритных шин. Новую линию на БМЗ сегодня запустили в строй.

В резину с кордом в ближайшее время обуют не только белорусские самосвалы. Нашей продукцией, несмотря на финансовый кризис уже заинтересовались и мировые лидеры.

Сплетать металлические нити в импортозамещающий металлокорд на БМЗ решили в 2006-ом. Программа, рассчитанная до 2010, года уже практически выполнена. Новая продукция предназначена для белорусского шинного комбината. Там наладили выпуск сверхгабаритных шин для карьерной техники.

Во времена особых экономических условий белорусским металлургам удалось не только обеспечить импортозамещение, но и открыть абсолютно новый рынок.

Уже до конца текущего года в Беларуси планируется выпустить около 2 тысяч сверхкрупногабаритных шин. А в 2010 году, когда "Белшина" выйдет на проектную мощность, ежегодный выпуск увеличится до 28 тысяч. Кроме того, белорусским металлокордом уже заинтересовались и мировые лидеры производства шин.

