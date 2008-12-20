Атомная электростанция в Беларуси будет строиться на Островецкой площадке в Гродненской области

Такое решение приняла сегодня Госкомиссия по выбору места размещения земельного участка для строительства АЭС в Беларуси.

Островецкая площадка соответствует абсолютно всем требованиям по строительству АЭС. Специалисты Минприроды провели геотектонические, геофизические, сейсмологические, гидрологические исследования на площадках, оценили радиационный фон, а также запасы водных ресурсов на изучаемых территориях. При этом использовались не только материалы, собранные за последнее время, но и данные, полученные еще советскими учеными. Выбор сделан по результатам изучения трёх площадок — среди них также были Краснополянская и Кукшиновская могилевской области.



Политическое решение о строительстве в Беларуси собственной атомной электростанции было принято 15 января 2008 года на заседании Совета Безопасности Республики Беларусь, которое проходило под председательством главы государства Александра Лукашенко. Беларусь планирует ввести в эксплуатацию два блока АЭС мощностью 1 тыс. МВт каждый. Первый блок должен быть введен в 2016 году, второй - в 2018 году. По оценке специалистов, строительство АЭС в Беларуси позволит экономить около 1 миллиардов долларов в год на закупках газа.



