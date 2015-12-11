В Смолевичском районе 11 декабря прошла церемония закладки первой очереди китайско-белорусского торгово-логистического комплекса

Новости Беларуси. Самый первый и самый крупный. Речь о проекте торгово-логистического субпарка в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Сегодня, 11 декабря, в Смолевичском районе начало стройке положили символично — закладкой капсулы. Будущий парк уже называют трансграничной зоной свободной торговли и первым шагом в реализации инициативы президента по «интеграции интеграций». Он же станет частью масштабного проекта «Экономический пояс шелкового пути».

Смолевичский район, всего 25 километров от Минска. Именно здесь располагаться будут производства «завтрашнего дня». Или китайско-белорусский индустриальный парк, «Великий камень» дружбы и сотрудничества двух народов. 11 декабря вновь историческая страница — дан старт строительству субпарка.

Строймашины, два символических ковша. Кстати, время начала церемонии тоже символично, — вновь и вновь подчеркивают жители Поднебесной. На часах 10:18. 0 — означает наполненность, 18 — словно две девятки или две бесконечности, два долголетия. Как раз успех и экономическую отдачу ждут от самого масштабного проекта по привлечению в Беларусь прямых инвестиций из Китая. В мировой топ попадет и будущий логистический парк.

Ху Чжэн, директор китайского холдинга:

На сегодняшний день наш логистический парк является самым крупным среди всех индустриальных парков, которые строит китайское правительство. Также это самый большой для нашего холдинга проект по инвестициям за рубежом.

Реализация проекта по строительству субпарка в руках крупного китайского холдинга. В Синеокую наш партнер из Поднебесной пришел со своей концепцией. Так называемая 2-2-3-4. Речь здесь идет о пересечении двух стран — Беларуси и Литвы, соединении двух регионов — Евразийского экономического союза и ЕС, а также трех точек — индустриального парка, зоны свободной торговли Литвы и порта Клайпеды. А вот использованы будут сразу четыре вида логистики: железные дороги Европы и Азии, европейские автомагистрали, белорусские авиаперевозки и судоходство в Балтийском море. Начало строительства логистического парка уже называют новой страницей в истории «Великого камня» и первым шагом в реализации инициативы президента по налаживанию диалога об «интеграции интеграций».

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

В рамках развития Шелкового пути приветствуются и распространяются трансграничные торговые экономические зоны свободного характера. Это глобальный центр, который действительно будет являться жемчужиной Шелкового пути.

Будущий коммерческий и логистический парк — во многом первооткрыватель. Первым начинает строительство, первым объект будет сдан. Кроме того, субпарк — еще и самый крупный среди резидентов. Кстати, свидетельства о регистрации первые резиденты китайско-белорусского индустриального парка получили еще в мае в присутствии лидеров двух государств. Тогда же Александр Лукашенко и Си Цзиньпин поставили свои подписи на плане развития индустриального парка.

Китайско-белорусский индустриальный парк — это европейская платформа «Нового шелкового пути», одна из точек еще и логистический субпарк. Кроме того, станет он связующим звеном между Азией и Евросоюзом.

Андрей Галь, глава государственного учреждения «Администрация китайско-белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:

Строительство такого грандиозного объекта повлечет за собой приход следующих резидентов. Предполагается уже в следующем году завершить строительство первой очереди.

Склады, торгово-выставочный комплекс, административный блок — все это будущий субпарк. Подсчитали уже и прибыль. Прирост экспорта будет составлять до 2,5 миллиардов долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.