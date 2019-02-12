В «Славкалии» рассказали о планах по набору персонала для строящегося Нежинского ГОК

Новости Беларуси. «Славкалий» рассказал о планах по набору персонала для работы на строящемся Нежинском горно-обогатительном комбинате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего планируется трудоустроить более 1,5 тысяч человек. Отбор кадров начнется в 2021 году и завершится к 2023 году. Это связано с тем, что желающим работать на производстве нужно время, чтобы пройти курс обучения в профильных учебных заведениях, а также стажировку на предприятии.

Напомним, строительство Нежинского ГОКа запущено три года назад. Это будет второе в нашей стране предприятие по добыче калийной руды и производству калийных удобрений.