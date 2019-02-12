Новости экономики за 12.02.2019

Новости Беларуси. На какие услуги ЖКХ отменены дифференцированные тарифы и когда начнется набор персонала для работы на Нежинском горно-обогатительном комбинате? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. К ЕДИНЫМ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМ В Беларуси отменяется дифференцированная плата за некоторые услуги ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь идет о таких позициях в жировках, как техобслуживание, водоснабжение, канализация и электричество.

Теперь стоимость услуг будет единой вне зависимости от объемов потребления. Изменения коснутся квартир, оборудованных счетчиками электричества, которым будет отапливаться помещение и вестись подогрев воды. Для них появится пониженный тариф на электроэнергию, при условии, что дом не подключен к центральному отоплению и газопроводу. Таким образом, сделан еще один шаг в направлении выхода на стопроцентный уровень возмещения затрат на услуги ЖКХ и доведения тарифов до уровня экономически обоснованных. ИНФЛЯЦИЯ И СЕЗОННЫЕ ТОВАРЫ Уровень инфляции в январе составил 0,9 %. Основной прирост произошел в первую очередь за счет подорожавшего на четверть сжиженного газа.