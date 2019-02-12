Новости экономики за 12.02.2019
Новости Беларуси. На какие услуги ЖКХ отменены дифференцированные тарифы и когда начнется набор персонала для работы на Нежинском горно-обогатительном комбинате? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
К ЕДИНЫМ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМ
В Беларуси отменяется дифференцированная плата за некоторые услуги ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь идет о таких позициях в жировках, как техобслуживание, водоснабжение, канализация и электричество.
Теперь стоимость услуг будет единой вне зависимости от объемов потребления. Изменения коснутся квартир, оборудованных счетчиками электричества, которым будет отапливаться помещение и вестись подогрев воды. Для них появится пониженный тариф на электроэнергию, при условии, что дом не подключен к центральному отоплению и газопроводу. Таким образом, сделан еще один шаг в направлении выхода на стопроцентный уровень возмещения затрат на услуги ЖКХ и доведения тарифов до уровня экономически обоснованных.
ИНФЛЯЦИЯ И СЕЗОННЫЕ ТОВАРЫ
Уровень инфляции в январе составил 0,9 %. Основной прирост произошел в первую очередь за счет подорожавшего на четверть сжиженного газа.
Свой вклад внес и сезонный фактор. Заметно прибавили в цене некоторые овощи и фрукты. В лидерах здесь белокочанная капуста, виноград и свежие помидоры.
Стоимость непродовольственных товаров в первый месяц года изменилась незначительно. Некоторые из них, например, одежда и обувь, в том числе детская, стали даже немного дешевле.
Читайте также:
Банковскими картами БЕЛКАРТ можно будет расплачиваться в России в 2019 году
В «Славкалии» рассказали о планах по набору персонала для строящегося Нежинского ГОК