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Новости экономики за 12.02.2019

12 февраля 2019 16:57
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Новости Беларуси. На какие услуги ЖКХ отменены дифференцированные тарифы и когда начнется набор персонала для работы на Нежинском горно-обогатительном комбинате? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

К ЕДИНЫМ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМ

В Беларуси отменяется дифференцированная плата за некоторые услуги ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь идет о таких позициях в жировках, как техобслуживание, водоснабжение, канализация и электричество.

Новости экономики за 12.02.2019-1

Теперь стоимость услуг будет единой вне зависимости от объемов потребления. Изменения коснутся квартир, оборудованных счетчиками электричества, которым будет отапливаться помещение и вестись подогрев воды. Для них появится пониженный тариф на электроэнергию, при условии, что дом не подключен к центральному отоплению и газопроводу. Таким образом, сделан еще один шаг в направлении выхода на стопроцентный уровень возмещения затрат на услуги ЖКХ и доведения тарифов до уровня экономически обоснованных.

ИНФЛЯЦИЯ И СЕЗОННЫЕ ТОВАРЫ

Уровень инфляции в январе составил 0,9 %. Основной прирост произошел в первую очередь за счет подорожавшего на четверть сжиженного газа.

Новости экономики за 12.02.2019-4

Свой вклад внес и сезонный фактор. Заметно прибавили в цене некоторые овощи и фрукты. В лидерах здесь белокочанная капуста, виноград и свежие помидоры.

Стоимость непродовольственных товаров в первый месяц года изменилась незначительно. Некоторые из них, например, одежда и обувь, в том числе детская, стали даже немного дешевле.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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