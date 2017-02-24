Переход от взаимопонимания к взаимодействию: власть и бизнес в Беларуси активнее находят точки соприкосновения

Новости Беларуси. Движение навстречу. Власть и бизнес-сообщество на национальной Неделе предпринимательства активно обсуждают пути раскрепощения деловой инициативы. Минимум проверок и ответственное партнерство. Эти принципы выведут белорусские частные компании на новый уровень развития. В свою очередь, государство от бизнесменов ждет добросовестной уплаты налогов и честной конкуренции.

Андрей Сидоров – успешный производственник. На его предприятии работает порядка двух сотен человек, а объем выручки в валюте за месяц уже перешагнул миллионный рубеж. Увеличиваются заказы, объемы производства. Соответственно, растут и налоговые отчисления. Неизменным остаются только проверки и многочисленные, иногда непонятные, административные процедуры.

Андрей Сидоров, директор частного предприятия по производству автогидроподъемников:

Необходимо решение исполкома на практически любые виды работ. Почему этот собственник не имеет права принимать самостоятельно решение, какие виды работ выполнять – строительные, монтажные и так далее. Максимально уменьшить административные процедуры. Многие из них вообще надо исключать. Например, чтобы срубить на территории какое-то дерево, необходимо решение исполкома.

Бизнес сетует на излишне строгие правила работы, чиновники уверенно делают шаги на встречу. Мониторинговые группы собирают информацию о проверках, анализируют все идеи и обращения «частников». Первые ласточки прилетели, не дожидаясь весны. К предпринимателям больше не будут предъявлять излишние требования и изводить ненужными проверками.

Георгий Гриц, заместитель директора по науке Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси:

Сегодня действительно необходим консенсус всех – и ветвей власти, и общества, и бизнес-сообщества. Это понимание общее. И эти мероприятия, я думаю, создание условий для национального бизнеса, уменьшение административной нагрузки проверяющих компаний, конечно, можно сделать. И не просто можно, а надо сделать уже в текущем году.

«Создать условия для развития бизнеса». Такую задачу поставил Александр Лукашенко. Для чиновников – руководство к действию. Предприниматели идею восприняли на «ура» и готовы за столом переговоров обсудить «наболевшее». И власть, и бизнес понимают: можно ежегодно принимать тысячи нормативных актов, но без выработки единого видения то самое раскрепощение деловой инициативы не произойдет.

Своеобразной дорожной картой взаимоотношений должна стать национальная бизнес-платформа.

Взаимоотношения власти и бизнеса – это, по сути, улица с двусторонним движением. Если государство делает навстречу предпринимателям шаги, то и бизнес в свою очередь должен активно откликаться: честно платить налоги, выполнять все условные договоренности, обеспечивать высокое качество своих товаров.

Олеся Денисова – бизнес-леди с 10-летним стажем. Начинала шить на дому, теперь встречает клиентов в собственной фэшн-студии. Говорит, развивать дело могла бы и быстрее, если бы не ряд обстоятельств. Оптимизация налогов и доступные кредитные средства – вот то, что может вывести малый бизнес на новые виражи.

Олеся Денисова, предприниматель:

Было бы замечательно, если бы были какие-то льготы. Я не говорю о том, что дайте мне работать, чтобы я ничего не платила. Нет, я не спорю, я согласна законопослушно работать, платить, но платить именно то, что я заработала. Чтобы это был какой-то учет по результату, а не наперед.

Валерий Ловцов делает бизнес на бизнесе. Юрист помогает предпринимателям в решение непростых судебных вопросов. В коридорах власти правовед гость частый, а потому изменения успел оценил на себе.

Валерий Ловцов, юрист:

Пересмотреть нормы об ответственности бизнеса. С точки зрения нарушения тех или иных экономических статей. Нужно реально сопоставить тяжесть нарушенной нормы закона, убытка возможного, ущерба, который понесло государство, с тяжестью наказания.

Впрочем, предприятие потепление уже ощутили: минимум контроля, максим доверия к собственникам. За последний год в рейтинге по условиям ведения бизнеса Беларусь поднялась сразу на 13 позиций и заняла 37 место.

Еще один дружественный шаг по отношению к новым предприятиям – свести к минимуму процедуры регистрации фирмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Ильин, директор агентства стратегического и экономического развития:

В Беларуси сегодня несколько недель нужно потратить, собрать какие-то документы. Некоторые инвесторы, которые приезжают из дальних стран, хотят открыть компанию и решить все вопросы даже за те пять дней, которые сегодня представлены иностранным туристам. Эти маленькие шаги в масштабах экономики, безусловно, дали бы большой эффект, потому что из года в год наблюдается интерес к нашей стране.

Тем временем принять участие в диалоге может каждый желающий. Национальный правовой интернет-портал стал настоящей дискуссионной площадкой. Делиться идеями здесь можно до 20 марта.

А предстоящая неделя предпринимательства соберет за круглым столом бизнес и власть. Главное теперь услышать друг друга и перейти, наконец, от «взаимопонимания к взаимодействию».