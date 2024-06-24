В правительстве прошло заседание совместной комиссии по сотрудничеству Беларуси и Ленинградской области

Новые векторы укрепления сотрудничества Беларуси и Ленинградской области обсудили в правительстве. Здесь прошло заседание совместной комиссии по сотрудничеству во главе с первым заместителем премьер-министра Беларуси Николаем Снопковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В приоритете – экономические задачи, в частности развитие проектов в агропромышленной сфере. Ленинградская область первая начала субсидировать белорусскую технику, которая на данный момент в контексте проходной цены имеет полностью одинаковые условия с российской. Сейчас проекты финансируются в эквиваленте иностранной валюты, но со следующего года стороны будут определять контракты в российских рублях.

Важнейший элемент, характеризующий динамичное развитие двусторонних отношений, – это поставка стройматериалов в регион. В этом году наблюдается рост, и белорусская сторона выражает надежду, что он продолжится.

Также делегации обсудили вопрос внедрения передовых технологий, которые успешно применяются в Беларуси, в частности в сфере дорожного строительства. При этом белорусские предприятия готовы участвовать в конкурсных закупках. Также действительно интересный с точки зрения социального эффекта проект по мониторингу качества атмосферного воздуха и проект по диспетчеризации работы коммунальных служб – на базе уже применяемого в Беларуси программного управления. По окончании мероприятия стороны подписали протокол заседания совместной комиссии.