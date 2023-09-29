В правительстве прошло совещание по наращиванию экспорта в Африку
Новости Беларуси. О необходимости переломить негативную динамику торгово-экономического сотрудничества со странами Африки заявил премьер-министр Беларуси. В правительстве прошло совещание по наращиванию экспорта в этот регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна уже давно выстраивает доверительный и взаимоуважительный диалог со странами Африканского континента на самом высоком уровне. Однако накопленный политический капитал пока не конвертирован в должной степени в успешные торгово-экономические проекты, отметил глава правительства.
В 2023 году были поставлены серьезные задачи по развитию не просто торговли, но и промышленной кооперации, сотрудничества в области медицины, фармакологии, а также науки и образования. И их необходимо выполнить. Поручение премьер-министра: найти нужные инструменты и приложить все усилия для перелома негативной динамики в сотрудничестве со странами Африки.
Игорь Белый, начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки Министерства иностранных дел Беларуси:
Нам необходимо работать в тех странах, в которых нас ждут. Это основная задача, то есть мы должны приехать в эту страну, встречаться на максимально высоком уровне и формировать конкретные дорожные карты. Искать конкретные проекты, которые могут быть реализованы. При этом утверждение этих карт должно осуществляться на уровне правительства или руководства страной. Тогда оно получит какой-то практический результат в этих странах.
Стоит напомнить, что в 2019 году был достигнут максимальный объем экспорта со странами Африки – более 400 миллионов долларов. Однако эта цифра крайне мала для континента с полуторамиллиардным населением.