Студенты строительного лицея Борисова выпускают продукцию, которую многие заказывают и покупают

Новости Минской области. Быть в тренде. Учебный центр открылся в Борисовском государственном строительном профессиональном лицее. Мастерская и учебный кабинет созданы при поддержке предприятия по выпуску продукции строительной химии. Теперь студенты имеют возможность обучаться современным строительным технологиям. Знаменитая компания предоставила все необходимые материалы. А на презентации нового учебного центра профессионалы дали будущим коллегам мастер-класс.

За почти 70-летнюю историю Борисовский лицей выпустил более 16 тысяч профессионалов строительного дела. Студенты уже во время обучения начинают выпускать востребованную продукцию, которую многие заказывают и покупают.

Валерий Толстов, преподаватель специальных дисциплин Борисовского государственного строительного профессионального лицея:

Это не бутафорское изделие, а то изделие, которое в том числе можно использовать и на агроусадьбе.

Вот, из последних заказов – хлебные лотки для борисовского завода. Договор уже заключен.

Валерий Толстов, преподаватель специальных дисциплин Борисовского государственного строительного профессионального лицея:

Объемы те, которые мы заключили на договор, позволяют нам заработать достаточно денег, чтобы где-то осуществить ремонт учебного заведения, выполнить текущий ремонт кабинетов, обновить материальную базу.

Здесь умеют зарабатывать буквально на всем. Так, глиняные шедевры понадобятся в любом офисе.

Владимир Воробьев, педагог дополнительного образования Борисовского государственного строительного профессионального лицея:

Можно сделать композицию, чтобы вазочка была, даже сделать карандашницу на стол.

Жажда ко всему новому – это то, что отличает учащихся и преподавателей лицея. Здесь отслеживают современные тенденции в строительной отрасли. Почти 200 отделочников уже завтра отправятся на строительство республики.

Елена Зябликова, директор Борисовского государственного строительного профессионального лицея:

Мы прекрасно понимаем, что нужно шагать с новым временем для того, чтобы наши специалисты, наши ребята были конкурентоспособными. Поэтому наши педагоги, наши мастера постоянно совершенствуют свое мастерство. Мы участники различных выставок, мы сегодня пользуемся информационными технологиями и выуживаем все новое из интернета, все, что, возможно, полезно будет нашим ученикам.

Новый учебный центр при поддержке одного из ведущих предприятий в стране в сфере строительной химии открывают под громкие аплодисменты. Генеральный директор компании Сергей Новицкий первый урок провел лично. В будущем учить студентов азам современных технологий будут как мастера лицея, так и специалисты компании.

Сергей Новицкий, генеральный директор предприятия:

Идея в том, чтобы уже начиная с ПТУ начинать показывать, как можно с этим материалом работать, как можно пользоваться. Поэтому мы и делаем класс, состоящий из двух частей. В одном мы делаем теоретическую подготовку, рассказываем, даем методические материалы, и тут же ребята переходят во второй класс, практической подготовки, и из этих материалов, о которых только что слушали лекции, могут выполнить работы.

Сегодня 2 аналогичных центра успешно действуют в Минске. В ближайшее время география расширится. Правильно работать с новейшими стройматериалами смогут научиться в Солигорске, Молодечно, Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.