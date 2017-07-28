В период уборочной компании за готовностью техники и контролем перевозки урожая будут следить правоохранители

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала массовая уборочная кампания. Из-за погоды жатва запаздывает в среднем на две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому задача хлеборобов оптимизировать все ресурсы, чтобы вовремя и без потерь собрать урожай. За ходом уборочной следят и правоохранители. Основное внимание – готовности техники, дисциплине и физическому состоянию водителей, контролю за перевозкой нового урожая.

Яна Шипко, СТВ:

Пока только дозревают колосья на этом поле под Минском. Неравномерно зреют зерновые в 2017 году из-за погоды, позволяя аграриям лишь точечно включаться в уборочную.

Аграриям сейчас предстоит все силы и ресурсы сконцентрировать, чтобы вовремя убрать хлеб. Ну, а на случай, если потерь можно ожидать не только от погоды, следить за ходом жатвы будут правоохранители.

Пока здесь поют цикады, в Гомельской области ливень сегодня парализовал работу. Комбайны этого хозяйства проверили в поле от силы 20 минут. Но и каждому просвету в непогоде механизаторы рады. Обмолотили уже 40% площадей. Вот и сейчас на мехдворе техника полностью заряжена на уборку, а вынужденную паузу используют, чтобы лишний раз исключить неисправности.

Валентин Глезов, главный агроном КСУП «Малиновка-агро:

Если нормальная погода, убирают пока можно, механизаторы нормальные, работают хорошо, ответственные. Стараемся убирать качественно. Однако не всегда простои оправданы погодой. Исключить такие ситуации во время страды и предстоит специальным рейдовым группам. Сегодня они разъехались с мониторингами по всей стране. Если здесь жатва в разгаре, то на севере страны аграрии только на днях союираются выйти в поле. Готовность техники проверили и там.

Сергей Москаленко, главный инженер КСУП «Малиновка-агро»:

Осматривали комбайны, нормально укомплектованы. Звуковая сигнализация, это все исправно, техосмотр пройден комбайнов, все технически исправны.

Милиция традиционно следит за уборочными кампаниями. Поскольку нынешняя будет не простой (сроки отодвинулись), усилить контроль за ходом жатвы накануне во время совещания с секреториатом Совета безопасности поручил Президент. Вместе с участковыми выезжают и сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями и ГАИ. Каждый шаг фиксируется на фото и видео.

Георгий Евчар, официальный представитель МВД РБ:

Грешат сельчане тем, что происходит хищения нового урожая, бывали факты хищения горюче-смазочных материалов, сливалось топливо с комбайнов или грузовой техники. Техника была не должным образом подготовлена, и проезжающие по дороге машины буквально усыпали дорогу вновь собранным урожаем, поэтому вот этим всем фактам будет уделяться самое пристальное внимание.