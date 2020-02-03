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В Могилёве обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Ленинградской областью

03 февраля 2020 10:10
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Новости Беларуси. Беларусь и Ленинградская область проработают схемы поставок отечественной дорожно-строительной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Договорённость об этом была достигнута на очередном заседании совместной комиссии по развитию сотрудничества. Встреча накануне прошла в Могилёве. 

В Могилёве обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Ленинградской областью-1

В Могилёве обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Ленинградской областью-3

В целом, отношения с этим российским регионом развиваются динамично. За 2019 год товарооборот увеличился на 30 %, преодолев отметку в 500 миллионов долларов. В нынешнем – стороны намерены вывести отношения на еще более высокий уровень.

В Могилёве обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Ленинградской областью-6

У партнёров есть интерес к белорусским автобусам и оборудованию по очистке воды. Еще одним направлением совместной работы может стать аграрная сфера. Обсуждались также проекты по поставкам могилёвских лифтов. Кроме того, ожидается, что в 2020 году в магазинах Ленинградской области значительно расширится ассортимент белорусских продуктов. Необходимость увеличить объемы поставок подчеркнула российская сторона. 

В Могилёве обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Ленинградской областью-9

Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области (Россия):
Белорусские бренды, начиная от трактора «Беларус»«Амкодор», продукты питания, которые жители Ленинградской области активно покупают с прилавков. И достаточно позитивно относятся к продукции Беларуси. 

В Могилёве обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Ленинградской областью-12

Леонид Заяц, председатель Могилёвского облисполкома:
Хорошие предложения с ленинградской стороны о поставках белорусской лесозаготовительной техники. Они просят нас принять участие в строительстве объектов, участвовать в конкурсах. Это очень широкий круг взаимодействия, в которых мы обязаны работать.
 


Беларусь и Ленинградская область тесно работают в разных сферах. На прошедшей в Могилёве встрече стороны также определили новые темы для контактов в образовании и культуре. 

# Предприятия Беларуси # Экономика # Леонид Заяц # Олег Малащенко # Фотофакт

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