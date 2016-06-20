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Рассчитаться за парковку и заложить за магазинную тележку: где будет не обойтись без копеек

20 июня 2016 17:00
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Новости Беларуси. Кошельки белорусов зазвенят уже менее чем через две недели, а поэтому к появлению монет готовятся не только обыватели. К примеру, в перспективе рассчитаться железными деньгами можно будет за парковку. Или, как это принято в Европе, оставлять в залог монету за тележку в магазине.

Елена Белобокова, заведующая секцией галантереи универмага:
Сейчас стали получать такие вот кошельки, которые мы раньше не получали. Здесь два отделения. Можно складывать и купюры бумажные, и мелочь.

Впрочем, к звонким переменам готовится не только галантерея. К примеру, монетой можно будет рассчитаться за парковку. И это мировая практика. 

Александр Лиштван, заместитель главного инженера по парковкам и эвакуации ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
Вместе купюроприемников появятся монетоприемники. Они уже заказаны. В течение июля-августа будут меняться. И все это должно пройти гладко, и наши люди не заметят разницу в том, как они оплачивали.

На бытовой плоскости — еще одна европейская тенденция. Тележку в супермаркетах Старого Света принято брать в залог. Для этой операции вам потребуется монета небольшого номинала. Получить её обратно можно будет, вернув тележку на место.

Татьяна Локун, руководитель департамента маркетинга сети магазинов:
В нашем магазине появятся на покупательских тележках замки-монетоприемники, которые, в первую очередь, помогут нашим покупателям экономить время. Во-вторых, такая практика поможет сохранить тележки в целости и сохранности. В-третьих, отпадет необходимость наличия персонала, который занимается сбором этих тележек на прилегающей территории.

Кофематы, снековые автоматы и автоматы с игрушками. Рассчитаться копейкой можно будет и здесь. Причем, в рядах, так называемых, вендинговых аппаратов после появления монет прибудет.

Разумеется, все будет внедряться постепенно. Впрочем, с этим экземпляром познакомиться можно уже сейчас.

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# Деноминация в Беларуси # Экономика

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