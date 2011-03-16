Дополнительные стимулы для развития системы сбора и переработки вторсырья будут созданы в Беларуси.

Выполнение программы рассматривало сегодня Правительство. Так, в Минске построят завод по сортировке стеклобоя. Он сможет перерабатывать до 120 тысяч тонн стекла в год.

Отмечено, что именно стекло, как вторичный ресурс, в стране заготавливается пока в неполном объеме. На реализацию нового проекта направят 25 миллиардов рублей.

Ожидается, что завод заработает к концу года. Стекло там будет делиться по фракциям и цветам, что значительно увеличит сбор этого сырья и позволит зарабатывать валюту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Стеклозаводы требуют для своей переработки товарную продукцию без примесей, одного цвета. Такой технологии сегодня нет. Если такой завод будет построен, то мы, во-первых, сможем значительно увеличить сбор сырья; во-вторых, полностью обеспечить наши стекольные заводы товаром. Плюс к этому — выйти на экспортные поставки и заработать валюту на внешних рынках.