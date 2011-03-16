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К транспортному проекту «Викинг», в котором участвует Беларусь, присоединились Грузия и Молдова

16 марта 2011 13:30
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География транспортного коридора «Викинг» расширяется. К глобальному проекту, участниками которого являются Беларусь, Литва и Украина, присоединились Грузия и Молдова. Протокол был подписан в Киеве.

Новые участники, по мнению экспертов, помогут развитию грузоперевозок между регионами и беспрепятственному их передвижению по маршруту Балтийское-Черное море.

В ближайшей перспективе к проекту могут присоединиться Азербайджан и Сирия. Переговоры ведутся и с Турцией.

Проект «Викинг» был создан железнодорожниками Литвы, Беларуси и Украины три года назад и был признан комиссией ЕС лучшим европейским проектом 2009 года по перевозкам грузов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика

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